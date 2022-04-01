Такой план: ЕС переведет сталелитейные заводы на мазут ради отказа от российского газа

Еврокомиссия разработала план замены 155 млрд кубометров российского газа топливом из других источников. Европа готова перевести на мазут сталелитейные заводы и использовать больше угля, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

ЕС планирует компенсировать порядка 50 млрд кубометров газа из России покупкой сжиженного природного газа. Еще 10 млрд – поставками топлива из Северной Африки или с Востока. Тьерри Бретон надеется, что энергии от ветряков и солнечных батарей хватит для сокращения закупок еще на 25 млрд кубометров. В этот же объем войдет результат проектов по использованию биометана.

«Мы также можем сократить потребление, использование радиаторов и кондиционеров для экономии энергии: это около 14 млрд. Многие отрасли, использующие газ, например, сталелитейные заводы, могли бы использовать мазут. Это сэкономило бы 10 млрд кубометров газа», – сказал еврокомиссар в интервью газете la Stampa.

ЕС может задействовать крайние меры, предусмотренные на случай прекращения поставок газа из России: использовать уголь. Тьерри Бретон считает, что такой способ поможет компенсировать 20 млрд кубов, а энергия от атомных электростанций – еще 12,5 млрд.

Чехия и Австрия уже признали, что отказ от российского газа невозможен. Германия ввела в действие чрезвычайный план, разработанный на случай прекращения поставок российского газа. Франция тоже предусмотрела сценарий, при котором перестанет получать голубое топливо из России.

Обсуждаемое ранее европейскими странами эмбарго на закупку нефти и газа и России повернулось другой стороной, когда Москва объявила о переводе в рубли расчетов за голубое топливо. Президент РФ Владимир Путин анонсировал данную меру 23 марта, а 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Страны Группы семи и ЕС заявили, что не намерены отказываться от расчетов в долларах и евро. Москва отметила, что бесплатных поставок для нежелающих выполнять новые правила не будет.

Брюссель, Наталья Рязанова

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