Германия активировала чрезвычайный план при отключении поставок газа

Власти Германии активировали чрезвычайный план, разработанный на случай прекращения поставок российского газа. ФРГ по-прежнему отказывается переводить в рубли расчеты за голубое топливо, пишет AP.

Правительство продолжает мониторить ситуацию и подготовилось к следующим шагам, заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Он напомним, что Москва уже озвучила вариант с прекращением поставок газа.

«Чтобы подготовиться к этой ситуации, я сегодня активировал уровень раннего предупреждения в рамках газовой директивы», – сказал Хабек на пресс-конференции в Берлине.

Всего в плане три ступени, и на первой осуществляется наблюдение за ситуацией. Сейчас газ из России поступает без перебоев, газовые хранилища заполнены на четверть. Но Германии нужно усилить меры предосторожности, поскольку власти не намерены оплачивать российское топливо в рублях.

«Мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам. Я рад, что компании точно так же оценивают ситуацию», – добавил вице-канцлер.

Европейские покупатели увеличили заявку на прокачку российского газа с транзитом через Украину, следует из данных «Оператора ГТС Украины». Запрос стоит на максимуме по долгосрочному контракту – 109 млн кубометров в сутки. А вот поставка голубого топлива по трубопроводу «Ямал-Европа» 30 марта остановилась. Физического потока газа на входе со стороны ФРГ нет, передает Reuters. Аналитики предположили, что заявка на реверс перекрыла по объему заявку на прямую поставку.

Как сообщал «Новый День», профильные ведомства прорабатывают с «Газпромом» систему перевода на рубли расчетов за поставки газа. Подобное решение принято на фоне усилившегося санкционного давления на Россию в связи с военной операцией в Донбассе. В Кремле предупредили, что переход на оплату в рублях займет некоторое время, но бесплатных поставок для отказавшихся отменить расчеты в долларах и евро не будет.

Берлин, Наталья Рязанова

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