Кремль: Россия не будет поставлять газ бесплатно при отказе платить в рублях

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что при отказе европейских стран платить за российский газ рублями топливо бесплатно поставляться не будет.

«То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью», – ответил пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу») на вопрос журналистов, возможна ли остановка поставок газа в том случае, если Европа откажется платить в рублях.

«В нашей ситуации заниматься европейской благотворительностью вряд ли возможно и целесообразно», – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля при этом отметил, что «процесс поставок (газа – прим. ред.) весьма сложный – это не покупка товара в магазине: вы покупаете и на кассе расплачиваетесь». «Это и поставки, оплата, подведение балансов, процессы растянуты по времени», – сказал Песков, добавив, что модальности оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются «между ведомствами, с «Газпромом». «Потом уже будут определяться четкие временные рамки», – уточнил он.

Напомним, президент России Владимир Путин 23 марта заявил, что оплата за российский газ, который поставляется в страны ЕС и другие недружественные государства, будет производиться в рублях, а не в долларах и евро. Глава государства поручил Банку России и кабмину в недельный срок разработать порядок совершения операций с Европой в рублях.

В список недружественных стран, которые ввели антироссийские санкции, согласно решению правительства РФ, входят Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Сегодня, 28 марта, Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами.

Представители руководства ЕС, а также отдельные европейские страны заявляли, что не видят возможности платить за газ в рублях, называя действия России нарушением контрактных обязательств. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз не позволит государствами, входящим в него, оплачивать газ российскими рублями. «Это было бы попыткой обойти санкции», – подчеркнула она.

Москва, Наталья Петрова

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