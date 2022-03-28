Министр экономики ФРГ: страны G7 отказываются платить за газ в рублях

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны «Большой семерки» (G7) отклонили требование России платить за российский газ в рублях.

По его словам, министры экономики Франции, Германии, Италии, Японии, США, Великобритании и Канады совместно с участием представителей Евросоюза обсудили требование Москвы и согласовали общую позицию. «Оплата в рублях неприемлема, и мы будем призывать затронутые компании не выполнять требование Путина», – заявил Хабек, передает AP.

«Все министры G7 согласились с тем, что это было односторонним и явным нарушением существующих контрактов», – добавил он.

На вопрос, какой будет реакция, если Россия остановит поставки газа сейчас, министр энергетики Германии ответил: «Мы готовы ко всем сценариям».

Ранее сегодня, 28 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил остановку поставок газа в случае отказа Европы платить в рублях. Он подчеркнул, что в этой ситуации бесплатных поставок топлива не будет.

Напомним, президент России Владимир Путин 23 марта на совещании в правительстве заявил, что оплата за российский газ, который поставляется в страны ЕС и другие недружественные государства, будет производиться в рублях, а не в долларах и евро. Глава государства поручил ЦБ и кабмину в недельный срок разработать порядок совершения операций с Европой в рублях.

В понедельник, 28 марта, Путин дал поручение правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами, которые ввели санкции против России.

Берлин, Наталья Петрова

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