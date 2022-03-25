ЕС не позволит своим странам платить за газ в рублях

Евросоюз не позволит государствами, входящим в него, оплачивать газ российскими рублями. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», – цитирует фон дер Ляйен Reuters. Глава ЕК назвала такой вариант развития событий неприемлемым.

23 марта президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России перевести в рубли все платежи за поставки газа недружественным странам. В этот список, согласно решению правительства РФ, входят Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Решение российского лидера стало неожиданностью для других стран. Так министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что Токио пока не понимает, как будут происходит расчеты за российский газ в рублях. В Германии также отметили, что «газовая промышленность с большим замешательством восприняла решение России продавать газ недружественным странам за российские рубли».

Брюссель, Зоя Осколкова

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