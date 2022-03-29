Резкое похолодание ударит по Франции на фоне напряженности из-за газа

Во Францию после паузы возвращаются холода. Как сообщает BFMTV, заметно температуры упадут уже ​​к концу недели – на равнине ожидается снег минусовые отметки. Ситуация напоминает похолодание апреля 2021 года, когда неожиданный заморозок уничтожил часть посевов.

Но этот год особенный с точки зрения энергетики, потому что в Европе высока напряженность по теме поставок газа. Цены на топливо в последние недели взлетели – в том числе на фоне конфликта на Украине.

Европейцы, декларировавшие большое желание сократить потребление российского газа, теперь переживают, что с поставками могут возникнуть перебои. На повестке дня также остро стоит вопрос, не вызовут ли скорые холода дефицита голубого топлива.

«Насчет конца этой зимы беспокоиться не о чем. Газовые потоки из России на данном этапе продолжают поступать во Францию ​​в обычном режиме, и приближается окончание отопительного сезона», – заверяет в интервью Лоран Пуарье-Дитц, генеральный директор газового оператора Франции GRDF.

Действительно, французские запасы газа в настоящее время составляют 22%, чего более чем достаточно, чтобы пережить последние недели нестабильности погоды, уточняет BFMTV. Тем более, что оттепель позволила ограничить потребление и, тем самым, пополнить запасы в газовых хранилищах.

Следует отметить, что другие европейские страны находятся в более напряженной ситуации. Например, Австрия, которая имеет в своих хранилищах только 12,7% газа, а в Бельгии резервуары заполнены только на 14%.

Как уточняет BFMTV, все проблемы у Франции с газом еще впереди – настоящим испытанием станет следующая зима, поскольку заполнение газовых хранилищ начинается не в самом лучшем моменте – топливо покупается по высокой цене и при значительной конкуренции на глобальном уровне.

Париж, Елена Васильева

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