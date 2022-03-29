Французов готовят к будущей суровой зиме: принимайте душ вместо ванной и прикрутите температуру на радиаторах отопления на один градус

Французов начали морально готовить к тому, что следующая зима пройдет в условиях тотальной экономии энергоресурсов, в том числе из-за подорожавшего газа.

Руководство французской газораспределительной сети GRDF говорит прямо – следующая зима будет суровой. Риски, возникшие в газовой отрасли на фоне конфликта на Украине и сложных отношений с Россией обязательно повлияют на французский энергетический баланс.

И уже сейчас оператором распределительной сети GRDF предусматриваются все возможные будущие риски, сообщает BFMTМ.

«Мы готовимся к беспрецедентному сценарию. Мы готовы применять исключительные меры по сокращению потребления, в том числе в чрезвычайных ситуациях», – объясняет в интервью Echos Лоуренс Пуарье-Дитц, генеральный директор GRDF.

Конкретно постановление, которое будет опубликовано в ближайшие дни, будет предусматривать условия разгрузки, то есть условия временного сокращения поставок. Экономия не коснется 11 миллионов бытовых потребителей, а только промышленников, потребляющих газа больше всех.

«Операторы распределительных сетей, таких как GRDF, и сетей передачи, таких как GRTgaz и Teréga, проводят опрос своих клиентов, чтобы определить тех, кто может частично или полностью сократить потребление, с уведомлением от отключении за два часа», – отмечает Лоуренс Пуарье-Дитц.

На практике примерно 1650 клиентов указали, что это решение не окажет существенного влияния на их бизнес. «Среди них 130 юридических лиц имеют прерываемые контракты: они получают финансовый стимул сократить или прекратить потребление менее чем за 24 часа», – продолжает глава GRDF.

Эти меры могли бы позволить сократить примерно на 7% объемы потребления в пиковые дни нагрузок. Достаточна ли такая экономия – не известно. Очевидно, это будет зависеть от геополитической ситуации и поставок газа, а также от прогноза погоды на следующую зиму. В этом смысле GRDF предлагает французам экономить газ, предпочитая душ ваннам и снижая отопление своих жилищ на один градус.

Париж, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»