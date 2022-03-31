«Не собираемся заниматься благотворительностью»: Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам только за рубли

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, подчеркнув важность этого шага для укрепления финансово-экономической независимости государства. Продавать российское «голубое топливо» в недружественные государства можно только за рубли.

«Сегодня мною подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами. Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублёвые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года», – сообщил Путин.

При этом глава государства пояснил, что отсутствие платежей за поставленный газ будет расцениваться как неисполнение обязательств покупателем. «Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены», – подчеркнул он.

«В ситуации, когда финансовая система западных стран используется как оружие, когда компании из этих государств отказываются исполнять контракты с российскими банками, предприятиями, физическими лицами, когда активы в долларах и евро замораживаются, использовать валюты этих стран не имеет смысла. На самом деле что происходит, что уже произошло? Мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае – газ. Они его получили, заплатили нам в евро, которые затем сами же и заморозили. В этой связи есть все основания считать, что часть поставленного газа в Европу мы поставили фактически бесплатно. Так, естественно, продолжаться не может», – констатировал президент.

Путин также обратил внимание, что Россия дорожит своей репутацией надежного поставщика и готова выполнять действующие контракты. «Россия дорожит своей деловой репутацией. Мы соблюдаем и впредь будем соблюдать обязательства по всем контрактам, в том числе и по газовым контрактам, продолжим поставлять газ в установленных объёмах – хочу это подчеркнуть – и по ценам, определённым в действующих, долгосрочных контрактах», – уточнил он.

В то же время глава государства подчеркнул, что цены на российский газ в разы ниже текущих котировок на спотовом рынке. «Что это означает? Если говорить просто, российский газ – это более дешёвая энергия, тепло, свет в домах европейцев, доступная стоимость удобрений для европейских фермеров, а, следовательно, и продуктов питания в конечном итоге. Наконец, это конкурентоспособность европейских предприятий, а значит и зарплаты европейцев, граждан европейских стран», – сказал он.

При этом Путин отметил, что «судя по заявлениям отдельных политиков, они готовы пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину, сюзерену», хотя США вновь попытаются решить свои проблемы за чужой счет, создавая в Европе кризисную ситуацию.

«США ещё попытаются и заработать на текущей глобальной нестабильности, как они делали это в период Первой и Второй мировых войн, во время своих агрессий против Югославии, Ирака, Сирии и так далее. Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растёт. Капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития другие регионы мира. Из этой же серии и попытки всеми силами перевести Европу на дорогой американский сжиженный газ. В результате европейцев не только заставляют раскошелиться, но и, по сути, своими руками подорвать конкурентоспособность европейских компаний, убрать их с глобального рынка. Для Европы это означает масштабную деиндустриализацию и потерю миллионов рабочих мест, а на фоне растущих цен на продовольствие, бензин, электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги – ещё и кардинальное снижение уровня жизни граждан», – подчеркнул президент РФ.

Москва, Мария Соколова

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