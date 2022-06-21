ЕК призвала страны ЕС поддерживать отказ от «грязных» источников энергии

Страны Евросоюза должны использовать кризис для движения вперед и не возвращаться к «грязным» источникам энергии, считает глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она призвала Европу больше инвестировать в «зеленую» энергетику.

«Нужно быть уверенными, что мы используем этот кризис для движения вперед, а не отката назад до грязного ископаемого топлива. Это не только хорошо для нашего климата, но также хорошо для нашей энергобезопасности и независимости», – сказала фон дер Ляйен в беседе с Financial Times.

Еврочиновник заверила, что власти ЕС предпринимают «экстренные шаги» для сглаживания негативных последствий уменьшения импорта энергоносителей из России. В первую очередь, это меры по энергосбережению и определению приоритетов по снабжению газом предприятий. Фон дер Ляйен призвала страны союза продолжать «масштабные инвестиции в возобновляемые источники энергии».

При этом, в начале апреля ЕК заявила, что у нее готов план замены 155 млрд кубометров российского газа топливом из других источников. В нем был пункт о переводе с газ на мазут энергоемких предприятий, в частности сталелитейных заводов. А возвращением к сжиганию угля для получения электричества ЕК планировала сэкономить 10 млрд кубометров газа.

Австрийские власти перезапустили очередную заброшенную угольную ТЭЦ, чтобы иметь возможность компенсировать возможную нехватку энергии. Правительство Германии также одобрило законопроект о запуске работающих на угле и нефти ТЭЦ ради укрепления энергетической безопасности страны.

Брюссель, Наталья Рязанова

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