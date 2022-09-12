Зеленая политика Запада обернулась полным провалом

В Японии назвали полным провалом и катастрофой зеленую политику Евросоюза. Возобновление добычи и рост закупок ископаемых энергоресурсов ударили по развивающимся странам. Такое мнение озвучил научный сотрудник аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугияма в статье для Sankei Shimbun.

Европа увеличила закупки угля из Южной Африки, Ботсваны, Колумбии, а также сжиженного природного газа из США, что усилило энергетический кризис по всему миру, сообщает аналитик. Кроме того, европейские страны возобновили добычу полезных ископаемых на своей территории, чтобы справиться с дефицитом сырья.

Государства других регионов мира тоже встали перед необходимостью в добыче ископаемого топлива. Если некоторые страны имеют возможности, чтобы справиться с этой задачей, то бедные страны попали в серьезные трудности.

При этом ЕС ведет себя «лицемерно», так как отказывается от собственных принципов развития зеленой энергетики, но продолжает пропагандировать их другим странам. «К сожалению, Япония также способствует этому лицемерию. Разве это не лицемерие: отказаться от помощи в производстве тепловой энергии в развивающихся странах, в то же время расширяя тепловую электрогенерацию в своей стране?» – задается вопросом автор статьи.

В конце августа стало известно, что Япония собирается наращивать производство энергии на атомных электростанциях (АЭС). Число работающих в стране реакторов будет увеличено. Такое решение приняло министерство экономики, торговли и промышленности. Летом 2023 года планируется запустить еще семь реакторов. Таким образом, общее количество работающих реакторов на японских АЭС вырастет до 17.

В июле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюзу для обеспечения своей энергетической безопасности нужно временно вернуться к использованию традиционных источников энергии, включая уголь, отказавшись от зеленой энергетики.

Тем временем, на экономическом форуме Rencontres Economiques во Франции многие производители заявили, что устанавливают оборудование, способное подавать на агрегаты энергию из мазута. Таким образом, бизнес подстраховывается на случай полного прекращения поставок голубого топлива из России.

Токио, Зоя Осколкова

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