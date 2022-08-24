Япония наращивает производство энергии на АЭС

Число работающих в Японии реакторов атомных электростанций (АЭС) будет увеличено. Такое решение приняло министерство экономики, торговли и промышленности, пишет газета Yomiuri.

Летом 2023 года планируется запустить еще семь реакторов. Три реактора возобновят работу на западе Японии, два – в центре страны, а еще по одному – на востоке и северо-востоке. Таким образом, общее количество работающих реакторов на японских АЭС вырастет до 17.

Кроме этого, министерство рассмотрит возможность о повышении максимально допустимого срока эксплуатации АЭС. Согласно законодательству, максимальный срок работы реакторов на АЭС ограничен 40 годами, но может быть продлен еще на 20 лет при условии соблюдения всех требований.

В настоящее время лишь половина из 10 возобновивших работу ректоров вырабатывает электричество. На остальных проводятся дополнительные проверки в связи с обеспокоенностью властей безопасностью энергетики из-за приближения зимы. По прогнозам специалистов, этот отопительный сезон может стать самым сложным для страны с 2012 года, когда после землетрясения и аварии на АЭС «Фукусима-1» были остановлены все атомные электростанции.

Токио, Зоя Осколкова

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