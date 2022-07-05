Из-за нехватки мощностей БАМа и Транссиба Россия потеряет до 1,5 трлн рублей

Российская экономика может потерять до 1,5 трлн рублей из-за недостатка мощностей БАМа и Транссиба. Уже сейчас через Восточный полигон не могут пройти миллионы тонн грузов, а планы по его модернизации устарели. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, проблему обнажили события последнего времени. Так санкции Запада привели к тому, что экспортоориентированные предприятия повернулись на Дальний Восток в те страны, с которыми Россия продолжает экономическое сотрудничество.

Объем неперевезенных по БАМу и Транссибу грузов в 2021 году составил 70 млн тонн, указал Трутнев. В этом году ситуация может усугубиться, при потребности в 258 млн тонн прогнозируемый объем неперевезенных грузов может составить 100 млн тонн.

«Ущерб, который при этом будет нанесен экономике страны, оценивается в 1,5 трлн рублей», – подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, полпред президента отметил, что сформированные на сегодняшний день планы по модернизации БАМа и Транссиба устарели. Дело в том, что они сформировались в то время, когда транспортные потоки еще не развернулись на Восток. «Расширение Восточного полигона – это задача, которая сейчас решается правительством», – сказал Трутнев.

Москва, Зоя Осколкова

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