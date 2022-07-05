Equinor потеряет 52 млн долларов за день забастовки в Норвегии

Забастовка работников нефтегазовой отрасли в Норвегии приведет к убыткам в 521 млн норвежских крон, т.е. 52,1 млн долларов США, для компании Equinor. Такую сумму компания будет терять каждый день, пока не возобновятся работы на семи месторождениях, пишет портал NRK.

«С завтрашнего дня, когда в общей сложности семь месторождений будут остановлены, ежедневная потеря дохода составит 521 млн крон. Этого не избежать», – пояснил представитель компании.

С 5 июля работы остановлены на месторождениях Gudrun, Oseberg South и Oseberg East. Добыча энергоносителей в нефтяном эквиваленте сократилась на 89 тыс. баррелей. Ожидается, что после остановки семи месторождений добыча упадет на 130 тыс. баррелей в сутки.

По данным телеканала, менеджеры нефтегазовой отрасли и представители профсоюза ведут переговоры каждый день. Пока ни одну из сторон не устроили предложения оппонентов. Напомним, работники требуют повышения зарплат на величину инфляции, которая достигла рекордных для страны 5,7%.

Стокгольм, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»