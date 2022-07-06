Россияне уменьшили свои расходы на отдых

Большинство жителей России заявили, что были вынуждены сократить свои траты на отдых. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного негосударственным пенсионным фондом «Открытие».

Около трети опрошенных сообщили, что стали меньше тратить на путешествия из-за ограничений по бюджету, еще 7% пожаловались на недоступность привычных вариантов отдыха. Из них 70% до пандемии предпочитали проводить отпуск за границей. При этом 80% из тех, кто потратит больше, чтобы сохранить привычный уровень комфорта, проведут отпуск в России, пишет ТАСС.

Более половины респондентов признались, что копят на отпуск заранее. 43% готовы потратить на отдых сумму в пределах 30-40 тысяч рублей. Треть граждан выделят средства на отдых из своей зарплаты, еще 7% отправятся в путешествие за счет близких, 3% возьмут кредит.

Четверть опрошенных не определились с планами на отпуск. Около половины в качестве причины указали нехватку денег, каждый пятый ничего не загадывал наперед из-за нестабильной геополитической обстановки.

Москва, Зоя Осколкова

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