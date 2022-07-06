США отправили на экспорт нефть, предназначенную для снижения цен в стране

США в июне продали на рыках Европы и Азии более пяти миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. Изначально эти объемы планировалось пустить на внутренний рынок для снижения цен на топливо, пишет Reuters.

Таможня подтвердила, что с нефтеперерабатывающего завода в Техасе 470 000 баррелей нефти отправились в итальянский Триест. Оттуда топливо по трубопроводу ушло в центральную Европу. Еще две партии по 560 000 баррелей каждая ушли во Францию, подтвердили на таможне.

Источник в судоходной компании рассказал об отгрузке нефти для покупателей в Нидерландах, Индии и Китае.

По данным издания, запасы сырой нефти в США достигли минимума с 2004 года. Нефтеперерабатывающие заводы в стране работают на максимальной загрузке. Так, НПЗ на побережье Мексиканского залива США загружены на 97,9% – это пиковый показатель за 3,5 года.

31 марта Вашингтон объявил о крупнейшем в истории высвобождении нефти из национального резерва ради снижения цен на топливо на внутреннем рынке. В течение полугода из резерва уходит по миллиону баррелей в день, всего более 180 млн. баррелей.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»