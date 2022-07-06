Система маркировки выявила нарушений в обувной отрасли на 25 млрд рублей

За полгода система маркировки «Честный знак» выявила более 10 млн нарушений на обувном рынке России. Об этом сообщил Центр развития перспективных технологий.

По данным оператора, стоимость товара с нарушениями составила 25 млрд рублей, а минимальная сумма штрафов в случае соответствующего решения контрольно-надзорных органов может составить 10 млрд рублей, передает «Российская газета».

«Анализ данных системы «Честный знак» показывает, что 13% компаний, торгующих обувью, пытались реализовать или ввести в оборот продукцию с нарушениями – в общей сложности речь идет о 19,5 тысячи компаний. Всего в системе зарегистрировано более 94 тысячи организаций, занимающихся торговлей и производством обуви», – отметили в ЦРПТ.

Чаще всего нарушители неверно оформляли сертификаты соответствия или использовали недействующие сертификаты. Были и попытки продажи контрафактной обуви.

Больше всего нарушений зафиксировано в Москве (3,6 млн), Подмосковье (847 тысяч) и Новосибирской области (560 тысяч).

Москва, Зоя Осколкова

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