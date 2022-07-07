Добыча нефти на «Сахалине-1» упала в 22 раза

Добыча нефти в рамках проекта «Сахадин-1» упала в 22 раза на фоне санкций, сообщил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Потери сахалинского бюджета в 2023 году составят 38 млрд рублей.

«Добыча нефти на проекте сократилась в 22 раза: с 220 тыс. баррелей в сутки до 10 тыс. Это сказалось на бюджете Сахалинской области и всего Дальнего Востока. Недополучено будет в 2023 году до 38 млрд рублей – 26% от собственных доходов региона в 2022 году», – цитирует полпреда Sakhalin.info.

Для поддержания бюджета Сахалинской области режима СРП сохранят в течение пяти лет, добавил Трутнев.

Снижение добычи повлияет и на само месторождение. Коэффициент нефтеотдачи упадет, т.е. больше сырья будет оставаться в пластах.

Напомним, 30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» на новое юрлицо. Сейчас акционерами «Сахалин Энерджи» являются «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), а также Mitsui & Co. (12,5%) и Mitsubishi (10%).

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

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