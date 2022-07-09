Неожиданно: Twitter решил судиться с Илоном Маском за отказ от покупки

Руководство Twitter намерено подать в суд на миллиардера Илона Маска после его отказа от сделки по покупке этой социальной сети. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор.

«Совет директоров Twitter обязуется закрыть сделку по цене и условиям, которые были согласованы с господином Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в суде в Делавэре», – заявил Тэйлор, слова которого цитирует «Интерфакс».

Ранее Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. В официальном письме говорится, что бизнесмен реализует свое право «расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки». В письме представители Маска также заявляют, что Twitter «драматически занижает» количество спам- и фейк-аккаунтов, заявляя, что их доля не превышает 5%.

«Соцсеть не предоставила информацию о процессе проверки спама и фейковых аккаунтов, их блокировке», – указывают в сообщении представители бизнесмена.

Напомним, ранее миллиардер за покупку Twitter предложил 44 млрд долларов, но потребовал предоставить данные о том, что число «фейковых» аккаунтов соцсети не превышает 5%.

Вашингтон, Светлана Антонова

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