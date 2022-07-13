Система маркировки выявила более 1,5 млн нарушений при продаже парфюмерии

За последние полгода в России выявили около 1,5 млн нарушений при продаже духов и туалетной воды. Такие данные предоставил оператор системы маркировки и прослеживаемости «Честный знак» Центр развития перспективных технологий.

«Объем парфюмерной продукции в торговых точках, в которой «Честный знак» зафиксировал отклонения, эквивалентен 2,5 млрд рублей. Всего же в России, по данным «Честного знака», за первые шесть месяцев 2022 года было продано парфюмерной продукции на 58 млрд рублей», – рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе центра.

Наиболее частое нарушение – отклонение от документов соответствия технического регламента (ТР ТС). То есть компании пытаются ввести в оборот продукцию, не соответствующую разрешительной документации или с сертификатами с истекшим сроком действия. В общей сложности выявили 6 577 компаний-нарушителей. Чаще всего продавцы не выполняли требования на Кубани и Москве, где было обнаружено 684 тысячи и 455 тысячи случаев соответственно.

«ЦРПТ на постоянной основе передает данные об отклонениях в Роспотребнадзор и ФНС РФ, а также напрямую связывается с компаниями, у которых выявлены нарушения для их устранения», – сообщили в пресс-службе ЦРПТ. Общая сумма взысканий может составить порядка 1,5 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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