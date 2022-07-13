Производители в России хотят уменьшить размер этикеток на продуктах

Бизнес попросил правительство разрешить делать этикетки на упаковках продуктов меньше и давать на них меньше информации. Это позволило бы сэкономить средства в условиях дефицита бумаги и чернил.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам изучить возможность уточнения национальных стандартов «в области этикетирования продуктов». Об этом говорится в тексте поручения, оказавшегося в распоряжении РБК. Свою позицию по этому вопросу должны подготовить Росстандарт, Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития, Росаккредитация и Роспотребнадзор к 22 июля.

По данным издания, речь идет о стандартах, которые определяют минимальную и максимальную площадь, занимаемую сведениями о продукте на этикетке. Ведомствам необходимо проанализировать требования к информации, наносимой сегодня на упаковку, на предмет ее актуальности для потребителей.

При этом уточняется, что предложения, которые по запросу вице-премьера должны быть проработаны, поступили от представителей бизнеса, которые считают, что нужно снизить административные барьеры и сократить упаковочные материалы.

Москва, Зоя Осколкова

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