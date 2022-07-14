В России ожидается рекордный урожай зерновых

Прогноз сбора зерновых в России в текущем году повышен до рекордных 138,5 млн тонн, следует из данных Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Если прогноз сбудется, Россия сможет отправить на мировые рынки 56,1 млн тонн зерна.

«Прогноз сбора пшеницы повышен с 88,7 млн до 90,5 млн тонн, оценка валового сбора – со 133,5 млн до 138,5 млн тонн», – пояснил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько «Интерфаксу».

По его словам, урожаи будут рекордными на Кубани и в Ростовской области, «хорошим» – на Ставрополье, в Поволжье.

«Волгоградская область, возможно, даст рекордную валовку. Близкой к рекордной может быть урожайность в центре. Хорошие пока перспективы по Уралу и пока относительно неплохо все в Сибири», – добавил специалист.

Прогноз по возможностям экспорта также повышен: по пшенице с 42 млн до 44 млн тонн, по зерну в целом – с 52 млн до 56,1 млн тонн.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что начало уборочной кампании в южных регионах подтверждает прогнозы на хороший урожай.

Москва, Наталья Рязанова

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