В Польше инфляция установила рекорд за четверть века

В Польше инфляция в июне достигла рекордных 15,5%. Такого показателя не было последние 25 лет, следует из данных Главного статистического управления (GUS) страны.

«Цены на потребительские товары и услуги в июне выросли на 15,5% в годовом выражении. По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1,5%», – цитирует данные агентство «Прайм».

Заметнее всего по сравнению с прошлым июнем поднялись цены на растительное масло (42%), муку и сахар (около 40%), говядину (32%), хлеб (28%), молоко (21%).

Как сообщал «Новый День», Польше предрекли жесточайший кризис с началом отопительного сезона. На состоянии экономики скажутся последствия пандемии и «аттракциона невиданной щедрости» в виде помощи Украине.

Инфляция в Польше растет быстрее, чем в других странах Европы. Национальный банк еще ухудшил прогноз по уровню инфляции к концу года: с 10,8% до 14,2%.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»