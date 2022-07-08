Polityka: Польшу ждет жесточайший кризис

С началом отопительного сезона Польшу ждет жесточайший кризис, предсказал автор блога в Polityka Ян Хартман. Экономику настигнут последствия пандемии и «аттракциона невиданной щедрости» в виде помощи Украине, считает обозреватель.

У страны уже накопился «небывалый по размерам» долг, а попытки сгладить ситуацию выпуском новых партий денег не могут срабатывать вечно.

«Поток пустых избирательно-пандемических денег и медлительность в повышении процентных ставок привели к тому, что инфляция затронула нас гораздо больше, чем другие страны Европы», – подчеркнул обозреватель.

По его мнению, Варшаве придется самой решать внутренние проблемы, потому что «в нестабильные и авторитарные страны никто не инвестирует». Ситуация ухудшится с началом отопительного сезона на фоне мирового энергетического кризиса: высокие тарифы на газ и уголь подстегнут инфляцию.

«В течение шести месяцев евро будет стоить шесть злотых, а литр бензина – десять злотых. Мы вступим в стагфляцию, то есть в сочетание экономического спада с инфляцией. И это будет тяжелейший кризис. Нужно будет закрывать шахты, покупать дорогой газ, ставить ветряные мельницы и бороться с последствиями штормов, засух и наводнений», – спрогнозировал Ян Хартман.

Напомним, руководство Евросоюза отложило выделение Польше 35 млрд евро из восстановительного фонда Европы. Поводом вновь стало недовольство ЕС состоянием польской судебной системы.

Варшава, Наталья Рязанова

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