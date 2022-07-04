СМИ: ЕС нанес удар Польше отказом в средствах восстановительного фонда

Руководство Евросоюза отложило выделение Польше 35 млрд евро из восстановительного фонда Европы. Поводом вновь стало состояние польской судебной системы.

Власти Польши утвердили законопроект об отказе от Дисциплинарной палаты Верховного суда, на чем настаивал ЕС. Но союзные эксперты отметили, что изменения носят косметический характер, чтобы обойти спорные моменты между Варшавой и Брюсселем.

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова прямо заявила, что принятый Польшей закон не соответствует позиции ЕС. Если он не будет пересмотрен, Варшаве «не заплатят денег», сообщает Welt.

Польше очень нужны средства, обещанные из «ковидного» фонда. Инфляция в стране стала одной из самых высоких в ЕС – 13,9%, в Польше находятся четыре миллиона украинских беженцев, а в обществе назревает недовольство.

По данным издания, новость о задержке денег от ЕС стала ударом для польских властей. Ведь после июньского визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен Варшава серьезно рассчитывала на быстрое поступление средств.

В октябре 2021 года Европейский суд назначил Польше ежедневный штраф в миллион евро за неисполнение норм законодательства ЕС. В частности, за отказ приостанавливать деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда страны.

Для выравнивания ситуации Польше пришлось обращаться в Банк развития Совета Европы. Там Польше одобрили кредит в 450 млн евро на поддержку украинских беженцев. Этот заем стал самым крупным займом за всю историю банка.

Варшава, Наталья Рязанова

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