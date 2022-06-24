ЕС выдаст Польше кредит на выплаты украинским беженцам

Банк развития Совета Европы (CEB) одобрил кредит в 450 млн евро для Польши. Деньги будут целевыми, Варшаве придется потратить их на поддержку украинских беженцев.

Представители Варшавы и CEB подписали договор 24 июня. В банке отметили, что кредит для Польши стал самым крупным займом за всю историю банка.

«Размер кредита, который мы одобрили сегодня, демонстрирует твердую решимость CEB своевременно поддержать Польшу и эффективно преодолеть беспрецедентный экономический вызов и гуманитарную трагедию», – говорится в заявлении на сайте СЕВ.

В середине мая Польша потребовала финансовой поддержки от ЕС, чтобы справится с наплывом украинских беженцев. На польскую территорию прибыли около 4,3 млн беженцев с начала спецоперации РФ по защите населения Донбасса.

Париж, Наталья Рязанова

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