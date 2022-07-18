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Понедельник, 18 июля 2022, 10:01 мск

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Оптимизм российского бизнеса упал до рекордного минимума

Ожидания российского бизнеса стали наихудшими за последние 13 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса глобального провайдера финансовой информации S&P Global. Компании признают, что действительно проходят сложный период, но призвали «не хоронить их раньше времени».

Индекс оптимизма предпринимателей в РФ снизился на 29 п.п. Показатель рассчитывается как разница между долей компаний, которые планируют увеличение своего выпуска в ближайший год, и долей компаний, ожидающих спада. Предыдущий антирекорд был установлен российским бизнесом осенью 2020 года – тогда ожидания отечественных компаний ухудшились в связи с пандемией коронавируса, передает РБК.

Таким образом, Россия показала наихудший результат среди 12 экономик, по которым доступны сопоставимые данные. Показатель оказался ниже и среднего по миру, составившего в июне 22% после 40% в феврале. В США доля оптимистично настроенного бизнеса снизилась с 48 до 25%, в Китае – с 31 до 18%, а в Германии – с 48 до 11%, в еврозоне в целом – с 43 до 16%.

Среди угроз дальнейшему развитию респонденты чаще всего называли растущие цены на сырье и материалы, негативное воздействие санкций на внешний спрос на российские товары и ощутимый спад покупательной способности российских потребителей. Ряд фирм отметили сложности в приобретении ресурсов и сырья за рубежом, в частности в Европе, из-за расторжения контрактов многими поставщиками.

Одновременно компании прогнозируют дальнейший рост затрат на труд, и особенно велики такие ожидания в обрабатывающем секторе, отмечают аналитики. Каждая третья российская компания испытывает нехватку персонала. В обрабатывающей промышленности чистый пессимизм в отношении трудоустройства зафиксирован впервые за историю наблюдений.

Представители российского бизнеса соглашаются с тем, что ситуация сегодня действительно непростая: в России и мире разыгралась инфляция, бизнес столкнулся с логистическими и финансовыми ограничениями. Однако это не повод давать столь негативные прогнозы. Внутренний рынок постепенно восстанавливается, растет потребительский спрос. В этих условиях бизнесу надо не мешать работать, в частности не применять избыточные меры контроля, силовое давление и прочее.

Кроме того, уход ряда зарубежных игроков открывает для бизнеса в РФ новые перспективы. «Российские компании предположили, что исход иностранного бизнеса из России открывает возможности для ускоренного импортозамещения и перспективы для наращивания рыночной доли. Некоторые компании также упомянули надежды на стабилизацию внутренних экономических условий», – отмечается в материале S&P.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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