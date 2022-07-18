СМИ: миллионы британцев отказались от мяса и рыбы из-за роста цен

Миллионы британских семей вынуждены реже покупать мясо и рыбу из-за подорожания продуктов. Часть граждан вообще отказалась от мяса, часть – перешла на курятину, пишет Daily Mail.

Продажи всех видом мяса и рыбы упали за последние три месяца. Британцы стали покупать на 13,7% меньше говядины по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Продажи баранины упали на 23,7%, свинины – на 10,6%, рыбы – на 11,6%.

Спрос на мясо курицы пострадал меньше всего – на 9,7%. Аналитики объясняют это тем, что некоторые британцы заменяют им более дорогие виды мяса.

При этом, полный отказ от мясных продуктов совсем не помогает экономить. Веганам и вегетарианцам приходится тратить на питание гораздо больше, чем среднему гражданину.

Напомним, стоимость «английского завтрака» в Великобритании выросла за год на 18%. Набор продуктов для его приготовления подорожал на фоне рекордной за 40 лет инфляции.

Лондон, Наталья Рязанова

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