Знаменитый «английский завтрак» резко подорожал

Стоимость «английского завтрака» в Великобритании выросла за год на 18%. Об этом сообщает Bloomberg.

По подсчетам аналитиков, в течение года набор для приготовления английского завтрака, который включает в себя бекон, колбасу, яйца, тосты, бобы и чай, вырос в цене до 19 фунтов стерлингов, что на 3 фунта дороже, чем годом ранее.

Причина – растущая инфляция и подорожание энергоресурсов. Рост стоимости продуктов для завтрака опережает общий уровень инфляции в Великобритании, который достиг максимума за четыре десятилетия.

Большая четверка британских супермаркетов в этом году потеряла некоторую долю рынка, поскольку покупатели обращаются к конкурентам, предлагающим дешевые аналоги, таким как немецкие дискаунтеры.

Лондон, Зоя Осколкова

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