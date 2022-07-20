Импульсивные покупки из-за стресса мешают копить деньги жителям России

Более трети россиян заявили, что им мешают откладывать деньги спонтанные траты, причиной который чаще всего становится стресс. При этом большинство все-таки находят возможность откладывать, но делают это регулярно лишь малая часть. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Сбербанк Страхование жизни» и консалтинговой компании UXSSR.

37% говорят, что откладывать деньги регулярно им мешают импульсивные покупки. Причиной спонтанных трат свыше половины опрошенных (57%) назвали усталость и недосып. 55% – голод и плохое настроение. Купить что-то незапланированное люди могут из-за семейных ссор (24%) и завала на работе (23%). Лишь 18% респондентов заявили, что им удается воздерживаться от импульсивных покупок, передает РБК.

86% опрошенных заявили, что копят деньги, но только 24% из них откладывают каждый месяц, а 37% – время от времени. Еще четверти (25%) редко, но удается направлять деньги в копилку, а 14% не делают этого совсем.

Среди целей, на которые стоит сберегать, россияне назвали формирование подушки безопасности (35%), покупку недвижимости или автомобиля (33%), образование детей и их будущее (18%), а также открытие своего бизнеса (14%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»