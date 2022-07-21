Россия возобновила прокачку газа по «Северному потоку»

Поставки российского газа в Германию по «Северному потоку» возобновились в четверг, 21 июля, после десятидневного планового технического обслуживания газопровода. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на компанию-оператора Nord Stream AG.

Ее представитель уточнил, что на сегодня были заявлены объемы газа примерно на том же уровне, что и до техобслуживания, то есть около 67 млн кубометров в сутки. Это соответствует примерно 40-процентному использованию максимальной мощности. Однако заявленный объем может изменяться в течение дня при условии предварительного уведомления, отметил пресс-секретарь Nord Stream AG. Об этом информирует Spiegel со ссылкой на агентство DPA.

Позже оператор Nord Stream AG сообщил, что поставки газа возобновились на сниженном уровне – около 30% мощности. Выход на заявленные европейскими потребителями 2,66 млн кубометров может занять несколько часов, отметили в компании.

Немецкие газотранспортные операторы OPAL и NEL подтвердили возобновление поставок газа по «Северному потоку» после завершения техобслуживания газопровода.

Напомним, в июне прокачка российского газа по «Северному потоку» была снижена до 40% от полной мощности из-за отказа Канады вернуть газоперекачивающий агрегат после ремонта, сославшейся на санкции против России. Позже Оттава согласилась сделать исключение из антироссийских рестрикций и передать турбину Германии.

Накануне немецкие газотранспортные операторы Gascade и OPAL заявили, что поставки газа после возобновления работы «Северного потока» ожидаются на предремонтном уровне, т. е. 40% пропускной способности.

Ранее в западных СМИ высказывались опасения, что Россия может использовать объявленные ремонтные работы на «Северном потоке», чтобы навсегда остановить подачу газа в Германию. Однако в Москве подчеркивали, что полное прекращение поставок газа по «Северному потоку» связано с плановыми ремонтными работами на инфраструктуре газопровода.

Берлин, Наталья Петрова

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