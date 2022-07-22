Рост цен на курятину в России может ускориться во втором полугодии

В России во второй половине текущего года могут ускориться темпы роста цен на куриное мясо. С таким прогнозом выступило Национальное рейтинговое агентство (НРА). По итогам 2022 года курятина может подорожать на 5 процентов.

Рост цен на курицу ожидается из-за неполного замещения импортных инкубационных яиц и необходимости покрыть увеличивающиеся производственные затраты, говорится в отчете НРА, сообщает «Прайм».

При этом курятина в России с начала текущего года подорожала значительно меньше, чем говядина и баранина – в пределах 2 процентов. По данным Росстата на 15 июля, потребительские цены на куриное мясо выросли на 1,84 процента к декабрю прошлого года. В то же время говядина подорожала на 14 процентов, а баранина – на 9,18 процента. Ниже темпы роста цен только у свинины – на 0,51 процента.

Между тем в Минсельхозе России ожидают, что увеличение производства мяса птицы позволит сохранить стабильные цены на внутреннем рынке. Там отметили, что налажены поставки инкубационных яиц из 16 стран. Также решается проблема с их импортозамещением. По оценкам НРА, зависимость от импорта инкубационных яиц в 2022 году снизится до 10% по сравнению с 20% в 2019 году, а поставки из недружественных стран могут быть постепенно заменены на Турцию. Кроме того, в министерстве обратили внимание на то, что производственные мощности в России укомплектованы птицей в полном объеме.

В Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» в свою очередь заявили, что делать прогнозы сейчас довольно трудно. Там отметили, что в России еще идет сбор зерновых, поэтому производство кормов, одной из основных составляющих себестоимости продукции птицеводства, предугадать сложно. «Если мы говорим про внешние рынки и поведение регуляторов, это тоже невозможно предугадать», – отметил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков. Более того, указал он, производители вынуждены будут учитывать нынешнюю покупательную способность населения.

Москва, Наталья Петрова

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