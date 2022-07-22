В России потребительская уверенность упала до минимума

Аналитики зафиксировали снижение потребительской уверенности в России до минимума за семь лет. Также упали и индексы благоприятности условий для совершения крупных покупок и сбережений. Об этом говорится в исследовании НИУ ВШЭ.

«Во II квартале 2022 года итоговый индекс потребительской уверенности граждан (ИПУ), отражающий оценку экономической ситуации в стране, снизился относительно предыдущего (–21%) до значения в – 31%, – пишут «Известия» со ссылкой на исследование. – Это наиболее сильное сокращение с кризисного 2015 года, тогда показатель упал до –32%».

Кроме того, показатель благоприятности условий для совершения крупных покупок уменьшился на 14 п.п. и составил 46%. Индекс благоприятности условий для сбережений сократился на 6 п.п. – до 44%.

По мнению авторов мониторинга, основной причиной появления такой тенденции выступает психологический фактор: свою роль сыграли шок от изменений и прогнозируемое регуляторами падение экономики на 7-10%. Люди ожидают снижения доходов, что вызывает сокращение уровня потребления. Из-за этого замедляется экономический рост, поскольку на 45-50% экономика страны базируется на тратах домашних хозяйств.

Показатели потребительского спроса все еще ниже значений января-февраля, отмечают в Минэкономразвития. В общем несмотря на некоторое оживление потребительской активности, вызванное сезонными тенденциями, спрос в экономике остается слабым.

Москва, Зоя Осколкова

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