Россия может ограничить проход иностранных судов по Севморпути

Министерство обороны России предложило обязать иностранные военные и государственные суда получать разрешение на заход в акваторию Северного морского пути (СМП). Об этом говорится в законопроекте, одобренном правительственной комиссией.

Документ предусматривает внесение изменений в федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», пишет РБК. Согласно поправкам, кораблям из других стран будет необходимо за 90 дней до захода в СМП уведомить об этом по дипломатическим каналам.

«Отдельный пункт проекта постановления посвящен иностранным подводным лодкам. Они (а также другие подводные средства) должны следовать по СМП на поверхности и под своим флагом», – пишет агентство.

При этом, как говорится в пояснительной записке к проекту Минобороны, власти смогут приостанавливать прибытие иностранных кораблей в акваторию для обеспечения безопасности. Это объясняется ростом объемов морских перевозок и активизацией военно-морской деятельности различных государств.

По данным российской Администрации СМП, в прошлом году было выдано 1229 разрешений на проход судов через Севморпуть, 35 раз было отказано.

Москва, Зоя Осколкова

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