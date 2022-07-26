В Европе стоимость газа составила почти 2240 долларов за тысячу кубометров

По данным лондонской биржи ICE во вторник, 26 июля, биржевые цены на газ в Европе завершили торги ростом на 20% и составили почти 2240 долларов за тысячу кубометров, – сообщает РИА Новости.

Последние фьючерсные контракты торговались почти по 2239,4 доллара, что стало максимумом торгов (+20,2%), – свидетельствуют данные биржи.

Отметим, что фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию вторника, 26 июля, у отметки чуть выше 1890 долларов за тысячу кубометров (+1,5% к расчетной цене понедельника – 1862,7 доллара) и через несколько минут немного снизились, примерно до 1875 долларов (+0,7%). Затем котировки ускорили темпы роста, в первый час торгов – к 9.40 мск – перешагнули порог в 1900 долларов за тысячу кубометров, к полудню превысили 2000 долларов, а к вечеру, незадолго до закрытия, преодолели отметку в 2100 долларов.

Следует отметить, что стоимость газа резко выросла в понедельник, 25 июля, после сообщения «Газпрома» о плане снижения поставок по газопроводу «Северный поток» – с 27 июля до не более чем 33 миллионов кубометров в сутки (20% от номинальной мощности).

Лондон, Иван Бабурин

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