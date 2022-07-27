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Среда, 27 июля 2022, 11:28 мск

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Цены на газ в Европе подскочили выше $2400

Биржевые цены на газ в Европе в среду, 27 июля, продолжили резкий рост на фоне снижения поставок топлива по «Северному потоку». Стоимость газа превысила $2400 за тысячу кубометров – это почти на 15% больше вчерашних котировок, следует из данных Лондонской бирже ICE.

Августовские газовые фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах открыли торги на отметке $2206,6 за 1 тыс. кубометров, прибавив 5,2%, однако спустя полчаса достигли $2350. Вскоре стоимость фьючерсов подорожала до $2375,5. По состоянию на 12:22, котировки достигли $2412.

Цены на газ в Европе демонстрируют резкий рост второй день подряд после сообщения «Газпрома» о дальнейшем снижении поставок топлива по газопроводу «Северный поток», основному маршруту экспорта газа из России в ЕС, с семи утра среды 27 июля. Компания останавливает еще одну турбину, которая перекачивает топливо, в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капремонта. Ранее компания Siemens задержала возврат газотурбинного двигателя из ремонта из-за санкций Канады. В итоге прокачка составит не более 20% от максимальной мощности магистрали и не превысит 33 млн кубометров в сутки при плановом объеме в 167 млн. 26 июля по «Северному потоку» было прокачано 65 млн кубометров газа.

По информации немецкого газового оператора Gascade, поставки газа по «Северному потоку» с 9:00 мск сократились до 1,28 млн кубометров в час, что составляет около 20% проектной мощности газопровода.

Надо отметить, что в данный момент на газопроводе «Северный поток» в рабочем состоянии остается лишь одна турбина. Европа опасается, что это усугубит дефицит газа.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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