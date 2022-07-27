СМИ: бренд специй Kamis может уйти с российского рынка

Бренд специй и приправ Kamis продает товарные остатки и может вскоре уйти с рынка в России. Четверть ассортимента уже недоступна у российской структуры, пишет «Коммерсанть» со ссылкой на источники в продовольственной рознице.

Часть торговых сетей отметила перебои с поставками продукции, а ввоз приправ и специй бренда в страну прекратился. В петербургской сети «Вкустер» отметили, что в продажу идут товарные остатки, после чего марка Kamis может исчезнуть с российского рынка.

Владелец бренда американская McCormick & Co. не уведомляла об уходе с рынка. По данным издания, McCormick уже вписала в отчетность за второй квартал убыток в 10 млн долларов, связанный с «прекращением деятельности в России».

В «Руспродсоюзе» и производителе специй и приправ «Проммикс» заявили, что место иностранных брендов займут российские марки. Санкции им не помеха, поскольку основная часть сырья в Россию поступает их стран Юго-Восточной Азии. Без давления раскрученных иностранных брендов российские компании смогут занять более высокий ценовой сегмент.

Годовой объем рынка приправ и специй в России составляет более 70 тыс. тонн с оборотом порядка 25 млрд рублей. В тройку крупнейших брендов входят Kamis, австрийский Kotanyi и российский «Приправыч» компании «Проксима».

После начала специальной военной операции по защите населения Донбасса многие иностранные компании перестали работать на российском рынке. Так, производитель замороженных овощей, фруктов и ягод Hortex покинул страну, оставив в России три завода.

Москва, Наталья Рязанова

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