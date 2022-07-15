Польская Hortex ушла из России

Производитель замороженных овощей, фруктов и ягод Hortex ушел из России. У компании в России остались три завода: в Подмосковье и Карелии, передает «Интерфакс».

Интересы Hortex в стране представляла «Ортика Фрозен Фудс», которая теперь перешла к группе компаний «Агама», занимающейся производством и поставками рыбы.

«Ортика Фрозен Фудс» в 2021 году получила выручку в 1,140 млрд рублей, а чистый убыток составил 12 млн рублей. В пандемийном 2020 году выручка была на уровне 1,023 млрд рублей, а убыток – 12,973 млн рублей.

Бренд Hortex лидирует на рынке замороженных овощей, фруктов и ягод, в Центральной и Восточной Европе, но продукция компании продается и в других регионах мира.

Ранее представители крупного ретейла заявили, что россияне не перестали покупать любимые продукты на фоне ужесточения санкций и роста цен. Многие по-прежнему готовы покупать более дорогие товары и перешли на импортозамещающие бренды.

Москва, Наталья Рязанова

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