В России возник дефицит дубового шпона

В России возникла нехватка дубового шпона, который используется для производства мебели. Значительная часть сырья шла из Украины. Об этом рассказал глава Рослесхоза Иван Советников.

«Сейчас образовался дефицит дубового шпона, он нужен для производства ценной мебели. Существенные поставки этого материала шли с Украины, – сообщил Советников в интервью газете «Аргументы и факты». – Дубы у нас и свои растут, но у них сравнительно небольшой ареал. Порода весьма своеобразная: деревья подвержены трещинам и болезням».

В России дубы произрастают, но у них сравнительно небольшой ареал, поэтому с увеличением объемов производства возникнут трудности. К тому же, эти деревья подвержены трещинам и болезням, с которыми довольно сложно бороться, добавил глава Рослесхоза.

По его словам, за год российские компании могут безболезненно заготавливать 600 млн кубов. «Реально выбираем только 220 кубов – так что резерв есть. За хорошую древесину, растущую в удобных для вывоза местах, конкуренция есть. А то, что подальше да поплоше, – там и спрос низкий», – отметил Советников.

Москва, Зоя Осколкова

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