Отток японского бизнеса из России остановился

В июле японские компании перестали уходить с российского рынка, отметили аналитики Teikoku Databank. В июне только три фирмы решили свернуть или приостановить деятельность в России.

В марте желающих покинуть российский рынок было 37 из 168 крупных компаний. В апреле их стало 60, но в мае отток замедлился до 11 компаний.

«В июле впервые за пять месяцев с марта этот показатель опустился до нуля», – цитирует японских аналитиков «Газета.Ru».

Специалисты отметили, что многим компаниям сложно найти альтернативу российскому рынку. Другие опасаются, что не смогут вернуться.

Многие иностранные компании приостановили деятельность на территории России после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса. Так, в марте японские банки сократили финансирование проектов в России на 15,3%.

Москва, Наталья Рязанова

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