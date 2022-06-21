Банки Японии резко сократили финансирование российских проектов

Японские банки сократили финансирование проектов в России. Об этом пишет газета «Иомиури» со ссылкой на данные Центрального банка Японии.

В марте этого года финансирование российских проектов, в том числе кредиты, инвестиции и другое, сократилось на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составило 8,02 млрд долларов.

При этом потери крупнейших японских банковских групп, среди которых Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho, по итогам 2021 финансового года превысили 350 млрд иен (2,71 млрд долларов). В первую очередь это связано с невозможностью возврата кредитов из-за антироссийских санкций.

Напомним, Япония присоединилась к ограничениям против России, введенным из-за спецоперации на Украине. Под санкции попали более 500 физических лиц и около 200 российских компаний и организаций. Кроме того, Токио запретил вывозить в РФ предметы роскоши, а также ввел ограничения на импорт некоторых российских товаров.

Токио, Зоя Осколкова

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