МВФ предупредил о риске разделения мира на геополитические блоки

Мировой экономике грозит геополитическое расщепление, что помешает странам совместно бороться с глобальными проблемами, в том числе с изменением климата. Об этом сообщил Международный валютный фонд (МВФ).

Среди традиционных экономических и финансовых рисков таких, как ужесточение денежно-кредитной политики, замедление экономического роста в Китае, рост цен на энергоносители и прочих, аналитики фонда отнесли к негативным факторам развития мировой экономики перспективу ее разделения на геополитические блоки.

«Серьезным риском в среднесрочной перспективе является то, что военные действия на Украине будут способствовать фрагментации мировой экономики на геополитические блоки с четко различимыми технологическими стандартами, трансграничными платежными системами, резервными валютами», – пишет РБК со ссылкой на доклад МВФ.

При этом на рынке нет существенных признаков «решоринга» (возвращения производств на родину из стран с более низкими издержками) или торговой деглобализации. На данный момент мировая торговля более устойчива, чем ожидалось в начале пандемии коронавируса.

В то же время усиление тенденции к геополитической фрагментации может уменьшить эффективность многостороннего сотрудничества в решении глобальных проблем, в том числе в борьбе с климатическими изменениями. Например, это может привести к тому, что «текущий продовольственный кризис станет нормой», предупреждает МВФ.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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