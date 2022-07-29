Сервисные центры столкнулись с дефицитом запчастей для ноутбуков

В России сложился дефицит запчастей для ноутбуков Asus, Acer, HP, Huawei, Lenovo и Apple. Об этом клиентам заявляют в авторизованных сервисных центрах этих компаний, сообщают «Известия».

Представители сервисных центров предупреждают, что сроки ремонта могут затянуться до шести недель, отмечая, что оперативность зависит от наличия комплектующих.

Так, в техподдержке Huawei сообщили, что на все российские сервисные центры компании только две клавиатуры для Huawei MateBook X Pro 2020. Одна из них в Москве, другая – в Санкт-Петербурге.

В сервисном центре RSS заявили об отсутствии контактов с ушедшим из России брендом HP. «Заказываем запчасти через Китай. Срок поставки деталей сейчас ориентировочно составляет 4-6 недель», – пояснили в компании, добавив, что запчасти для ноутбуков Acer им приходится ждать по 2-4 недели.

Компания АСЦ 911NB, занимающаяся ремонтом Asus, получает детали в течение 2-3 недель. Сервисный центр «М-Проект», ремонтирующий ноутбуки Lenovo, имеет в наличии только часть запчастей, при этом некоторые из отсутствующих нельзя достать даже под заказ. «Сроки поставки запчастей в Россию могут достигать 45 дней из-за усложнившихся логистических процессов», – рассказал источник газеты, близкий к одной из компаний-производителей.

Поставки деталей для ремонта MacBook тоже задерживаются. Представитель сервисного центра Doctor Smart уточнил, что с запчастями вероятны проблемы: некоторых деталей нет на складе, и тогда приходится ждать. В свою очередь, в «НБ Сервисе» сообщили, что из-за проблем с логистикой деталь может прийти как в течение недели, так и в течение месяца. В то же время в сервисном центре Re:Store заявили, что обслуживание лэптопа занимает в среднем семь рабочих дней.

Добавим, что, по данным газеты, в неавторизованных сервисных центрах проблем с запчастями нет. В таких мастерских обещают починить ноутбук прямо в день обращения. Это связано с тем, что в таких сервисах, видимо, используют неоригинальные детали, отмечают эксперты.

Москва, Наталья Петрова

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