DHL прекращает доставку грузов по России

Группа Deutsche Post DHL приняла решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри России с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба DHL Express. Там уточнили, что документы и грузы, принятые до 31 августа, будут доставлены получателям.

В компании объяснили решение «существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфрастуктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями».

Российское АО «ДХЛ Интернешнл», чьим владельцем является Deutsche Post DHL, не будет иметь доступ к глобальной информационной системе DHL Express, которая обеспечивает автоматизацию услуг доставки внутри России. «Это означает невозможность для клиентов создать или разместить новые заявки на доставку документов и грузов по России», – говорится в заявлении компании.

После 1 сентября DHL продолжит оказывать услуги по доставке документов и грузов из России за границу, указано в сообщении.

Напомним, в начале марта компания объявила о временной приостановке доставки грузов и документов в Россию, но отправка из страны и в ее границах по-прежнему работала.

Москва, Наталья Петрова

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