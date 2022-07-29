Послы Турции и G7 прибыли в Одессу в ожидании вывоза зерна

Послы стран G7 и Турции прибыли в Одессу для наблюдения за отправкой первого судна с украинским зерном. В Анкаре заявили, что ожидают возобновления экспорта в ближайшее время.
«Я с коллегами-послами G7 и Турции сейчас в Одессе, чтобы засвидетельствовать важность соглашения для возобновления экспорта украинского продовольствия, заключенного при посредничестве ООН», – написала британский посол на Украине Мелинда Симмонс в соцсети.
Планируется, что первым из порта Одессы выйдет груженный зерном турецкий сухогруз. Название судна пока не раскрывается. Отправки сухогруза можно ожидать «в ближайшие часы или дни», сообщил телеканал NTV.
Россия и Украина 22 июля подписали отдельные соглашения о снятии ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений из России, а также механизме вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
Эксперты отметили, что страховщики и судовые компании с осторожностью относятся к перспективе участвовать в вывозе украинского зерна. Экспортеры пессимистичны в отношении соглашений из-за вопросов безопасности.
Одесса, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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