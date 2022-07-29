Почти 100 км трассы «Москва-Екатеринбург» запустят до конца года

Власти планируют запустить три этапа трассы «Москва-Казань-Екатеринбург» до конца года. В сентябре на строительстве дороги задействуют вполовину больше рабочих и техники, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«У нас есть все шансы в этом году запустить на год раньше 95 км, если что-то непредвиденное не произойдет. Сегодня уже 21 тыс. строителей и шесть тыс. единиц техники работают. В течение двух месяцев будет 30 тыс. строителей и порядка девяти тыс. единиц техники», – пояснил вице-премьер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Хуснуллин отметил, что нормативная база позволяют «уверенно разворачиваться» в ходе работа. Рассматривается возможность продления трассы до Омска и Новосибирска, выхода на границы с Китаем и с Монголией.

«Мы обходы крупных городов, таких как Новосибирск, уже планируем в нашей пятилетней программе», – добавил вице-премьер.

В июне власти объявили, что вернулись к планам продлить трассу М-12 «Москва – Казань» до Тюмени и Челябинска, а также форсировать темпы инфраструктурного строительства.

Москва, Наталья Рязанова

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