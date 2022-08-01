Центральный банк России рассказал о бизнес-климате в России

Банк России в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном в понедельник, 1 августа, сообщил о переходе в положительную область бизнес-климата в России.

В докладе Центробанка, в частности, говорится: «Индикатор бизнес-климата Банка России улучшается. В июне оценки бизнес-климата впервые с февраля перешли в положительную область. Улучшение динамики происходило как за счет улучшения ожиданий компаний, так и вследствие снижения негатива в оценках теку- щей ситуации. В процессе адаптации к новым условиям компании постепенно находят новых поставщиков и покупателей, определяют для себя новые бизнес-ниши».

При этом, по оценкам ЦБ, инвестиционная активность, после роста в I квартале на 6,5% в квартальном выражении, снизилась в апреле-мае, на что указывала, в том числе, динамика производства инвестиционных товаров (как стройматериалов, так и машиностроительной продукции).

В докладе Центробанка также отмечается, что «анализ инвестиционных планов крупнейших компаний также, по-видимому, указывает на начавшееся снижение инвестиционной деятельности. За март-июнь примерно 40% от объема инвестиционных программ на 2022 год пришлось на компании, объявившие об их сокращении по сравнению с планами, представленными в начале 2022 года».

«Инвестиционную активность сдерживают сложности с логистикой при поставке оборудования, неопределенность относительно будущих рынков сбыта и возможных объемов производства, а также колебания обменного курса, которые осложняют актуализацию бизнес-планов и оценки будущей рентабельности производства», – говорится в докладе Центрального банка России

Москва, Иван Бабурин

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