Иран запустил сотни центрифуг для обогащения урана

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди в понедельник, 1 августа, заявил, что страна запустила несколько сотен центрифуг для обогащения урана, – сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

В интервью агентству Камалванди сказал: «Эти центрифуги являются передовыми установками. Это поручение выполняется в соответствии с реализацией закона о стратегических действиях для отмены санкций и защиты интересов Ирана, а также в целях достижения обогащения урана до 190 тысяч EPP».

ЕРР – единица работы по разделению изотопов, показывающая эффективность центрифуг для обогащения ядерных материалов. В целях производства обогащенного ядерного топлива, в частности для выполнения военных задач, достаточно достичь уровня в 190 тысяч ЕРР.

Напомним, что ранее сегодня, глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что его страна располагает техническими возможностями для создания ядерного оружия, но пока такой цели не стоит.

Тегеран, Иван Бабурин

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