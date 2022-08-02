Болгарский бизнес требует возобновить поставки газа по контракту с «Газпромом»

Бизнес-круги в Болгарии призвали власти срочно возобновить поставки газа в соответствии с действующим контрактом с «Газпром экспортом», сообщает радиостанция BNR.

Ассоциация организаций работодателей Болгарии снова призвала к срочным мерам по обеспечению страны природным газом по разумным ценам на ближайшие месяцы. Представители бизнеса обратили внимание на то, что заполненность болгарского газохранилища в Чирене остается на минимальном уровне в Европе.

По информации ассоциации, Болгария ожидает еще три танкера с американским СПГ, а не семь, как было объявлено ранее. Остальные четыре танкера, вероятно, прибудут в страну лишь на следующий год. Согласно существующим договоренностям, поставки сжиженного газа из США к концу этого года обеспечат менее половины необходимых объемов газа.

Даже если сжиженный газ дойдет до Болгарии, он будет на 40% дороже газа по контракту с «Газпром экспортом», заявляют бизнесмены и настаивают на возобновлении поставок по действующему контракту с российской стороной.

Напомним, в апреле «Газпром» прекратил поставки газа Болгарии из-за отказа платить за топливо в рублях.

София, Наталья Петрова

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