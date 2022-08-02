Олаф Шольц осмотрит турбину для «Северного потока»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду, 3 августа, намерен посетить производственную площадку компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), где осмотрит турбину для «Северного потока», доставленную после ремонта в Канаде, – сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Агентство пишет: «Шольц вместе с генеральным директором Siemens Energy Кристианом Брухом осмотрит турбину, обслуживаемую в Канаде, для газопровода «Северный поток», которая готова к дальнейшей транспортировке в Россию».

Напомним, что газопровод «Северный поток» из-за остановки работы двух газовых турбин с 27 июля задействован примерно на 20% от максимальной мощности. Одна из турбин, произведенная в Канаде компанией Siemens Energy, была отправлена в Монреаль для ремонта. Однако, из-за канадских антироссийских санкций производитель вначале отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть. Турбина до сих пор находится в Германии и не поступила в распоряжение «Газпрома».

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»