В Германии наблюдается максимальный за всю историю дефицит рабочей силы

Мюнхенский институт IFO во вторник, 2 августа опубликовал результаты опроса немецких компаний, согласно которым почти каждая вторая компания в Германии пострадала от дефицита квалифицированной рабочей силы, что стало максимальным показателем за всю историю страны, – сообщает Синьхуа.

Эксперт по рынку труда института IFO Штефан Зауер, в частности, сказал: «Все больше компаний вынуждены сокращать свою деятельность, поскольку они просто не могут найти достаточное количество сотрудников. В средне- и долгосрочной перспективе эта проблема, по всей вероятности, еще больше обострится».

По данным IFO, наиболее серьезно от дефицита кадров пострадали компании, оказывающие услуги, особенно в индустрии проведения мероприятий и в гостиничном секторе. Две из трех таких компаний сообщили о нехватке сотрудников.

Отраслевая ассоциация DEHOGA предлагает упростить миграционные правила с тем, чтобы беженцы смогли более эффективно интегрироваться в рынок труда Германии.

Президент DEHOGA Гидо Золлик сказал: «Сейчас мы нуждаемся в быстрых и прагматичных мерах, которые позволят нанимать сотрудников».

В свою очередь, по данным Федерального статистического управления (Destatis), несмотря на дефицит кадров в крупнейшей экономике Европы, число зарегистрированных в ФРГ временных работников из стран, не входящих в ЕС, увеличилось за последнее десятилетие более чем в три раза.

Министр труда и социальных дел ФРГ Хубертус Хайль и глава МВД страны Нэнси Фезер заявили, что планируют снизить необходимый уровень дохода для недавних выпускников, подающих заявления на получение «Голубой карты», которая позволяет работать в ФРГ, что, по мнению чиновников, «упростит образованным молодым людям начало их карьеры в Германии». Как сообщили правительственные источники, ключевые аспекты предстоящей реформы иммиграционного законодательства страны будут представлены в сентябре.

Следует отметить, что согласно исследованию, проведенному Немецким экономическим институтом (IW) в 2021 году, учитывая, что поколение бэби-бумеров в Германии выходит на пенсию, структурные изменения в предложении труда, вызванные демографическими сдвигами, обойдутся экономике страны в миллиарды евро.

Как отмечается в исследовании IW, в ближайшие 15 лет рынок труда ФРГ потеряет более 5 млн. работников, в связи с чем экономика Германии непременно претерпит радикальные изменения.

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»